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Tunceli Valiliğinden Sütlüce köy yolu güzergahında kısıtlama açıklaması

Tunceli Valiliği, Paris’te öldürülen terör örgütü PKK/KCK üyesi Sakine Cansız’ın ildeki mezarında yapılacak anma nedeniyle mezarın bulunduğu yol için kısıtlama kararı aldı.

Asayiş 08.01.2022, 23:06
Tunceli Valiliğinden Sütlüce köy yolu güzergahında kısıtlama açıklaması

Tunceli Valiliği, Paris’te öldürülen terör örgütü PKK/KCK üyesi Sakine Cansız’ın ildeki mezarında yapılacak anma nedeniyle mezarın bulunduğu yol için kısıtlama kararı aldı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Fransa Paris kentinde, 9 Ocak 2013 günü öldürülen PKK/KCK terör örgütü mensubu Sakine Cansız isimli teröristin ilimiz Merkez Sütlüce Köyü yolunda bulunan Asri Mezarlığı’ndaki mezarı başında, teröristi anma suretiyle terör örgütü propagandası yapılacağı şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Anılan teröristin öldürülmesinin yıl dönümüne yaklaşılması nedeniyle çeşitli sosyal medya hesaplarından anılan teröristin mezarına toplanma çağrıları ile yine internet siteleri ve sosyal medya üzerinden anılan teröristin ölüm yıldönümü hatırlatılarak gündem oluşturulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Belirtilen yere gelebilecek kalabalık grup ya da gruplarca yapılabilecek her türlü eylemin ildeki yaşamı olumsuz etkileyebileceği değerlendirilmektedir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ‘Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.’ ve 11/C ‘Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hâllerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir.’ hükmü çerçevesinde ilimizdeki güven ortamının bozulmasını önlemek amacıyla; Sütlüce köy yolu güzergahına ilgisiz kimselerin/araçların tüm giriş ve çıkışları 8 Ocak 2022 günü saat 00.01 ile 9 Ocak 2022 günü saat 23.59’a kadar 2 gün süreyle kısıtlanmıştır” denildi.

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