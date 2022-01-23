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Tunceli-Ovacık karayolu trafiğe kapatıldı
Tunceli-Ovacık karayolunun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle sabah saatlerinde yapılacak ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.
Asayiş 23.01.2022, 21:37
Tunceli-Ovacık karayolunun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle sabah saatlerinde yapılacak ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tunceli-Ovacık Karayolu, yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle sabah saatlerinde yapılacak ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Yolda kalan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerinde ve belirlenen otellerde ücretsiz misafir edilecektir. Yolda kalan misafirlerimizin emniyet ve jandarma birimlerine ulaşmaları yahut, 112 Acil Çağrı Merkezimizi aramaları yeterli olacaktır” denildi.