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Tunceli emniyeti Uyuma Projesini tanıttı

Tunceli Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkonokta standı açıp Uyuma Projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Asayiş 14.09.2021, 13:54
Tunceli emniyeti Uyuma Projesini tanıttı

Tunceli Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkonokta standı açıp Uyuma Projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önleme ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kentin çeşitli yerlerinde Narkonokta standı açarak Uyuma Projesini tanıtmaya yönelik broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Uygulamanın belirli periyotlarla devam edeceği kaydedildi.

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