Tunca Nehri’nde mahsur kalan 2 kişiyi AFAD bot ile kurtardı

Edirne Tunca Nehri’nde bulunan Bülbül Adası’na balık tutmak için giden 2 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye olay, Edirne Tunca Nehri Bülbül Adası mevkisinde meydana geldi.

Tunca Nehri’nde su debisinin düştüğünü gören vatandaşlardan Umut Tunca ve Olcay Turan balık tutmak için karşı adacığa geçti.

Birkaç saat boyunca adacıkta balık tutan ikili tekrar kıyıya çıkmak isteyince su debisinin yükseldiğini fark etti. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayan 2 kişi ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl AFAD Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından mahsur kalan Tunca ve Turan, nehre bırakılan botla kurtarıldı.