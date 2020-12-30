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Tuma Çelik hakkında cinsel istismardan iddianame hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan iddianame hazırladı.
Asayiş 30.12.2020, 17:14
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklama, "27. dönem bağımsız Milletvekili Tuma Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan yürütülen soruşturma tamamlanarak, adı geçen hakkında atılı suçtan Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere iddianame tanzim olunduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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