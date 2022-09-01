Tük Futbol Federasyonu yönetim binasına silah ile ateş açıldı

Beykoz Riva’da bulunan TFF tesislerinde yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sıralarda tesis binasına ateş açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmazken binaya 5 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Türk Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan tesislerinde yönetim kurulu toplantısı yapıldığı sıralarda tesislerin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadı. Binaya 5 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yerlikaya, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” ifadelerinde bulundu.

(CGK-