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Tuhafiyeden ve marketten hırsızlık yapan kadınlar kamerada
Arnavutköy’de bir tuhafiyeye giren 2 kadın içeride bulunan iç çamaşırlarını çaldıktan sonra işyerinden çıktı. Hırsızlık yaptıkları işyerinin alt katında bulunan marketten de hırsızlık yapan kadınlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Asayiş 09.09.2022, 09:11
Arnavutköy’de bir tuhafiyeye giren 2 kadın içeride bulunan iç çamaşırlarını çaldıktan sonra işyerinden çıktı. Hırsızlık yaptıkları işyerinin alt katında bulunan marketten de hırsızlık yapan kadınlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay, dün Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre binada bulunan bir tuhafiye dükkanına gelen 2 kadın bir süre içeride gezdikten sonra gözüne kestirdiği iç çamaşırlarını çalarak kaçtı. Hırsızlık yaptıkları işyerinin alt katındaki markete de giren kadındalar oradan da reonda bulunan ürünlerden alarak çıktılar. Yüzsüz hırsızlar işyerlerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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