TÜGVA’ya bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı

21 Nisan’da Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı düzenlenmiş, eylemin faili olduğu iddia edilen Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütü üyesi Besra Y. Pendik’te yakalanmış, onunla bağlantılı olan K.Ç. isimli şahısta 26 Nisan günü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan terörist Besra Y. ve K.Ç. bu gün adliyeye sevk edildi. Terörist Besra Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, K.Ç.’nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.