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TÜGVA belgelerini değiştirerek sızdıran sanıkların yargılanmalarına devam edildi

TÜGVA’dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen belgelerin değiştirilerek sızdırılmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

Asayiş 15.04.2022, 18:57
TÜGVA belgelerini değiştirerek sızdıran sanıkların yargılanmalarına devam edildi

TÜGVA’dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen belgelerin değiştirilerek sızdırılmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) belgelerini hukuksuz şekilde ele geçirerek, değiştirip sızdırdığı iddiasıyla yargılanan sanıklar Cihan Yücel ile Ramazan Aydoğdu’nun davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Aydoğdu SEGBİS aracılığıyla bağlanırken tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, TÜGVA avukatları dilekçe sundu. Sunulan dilekçede tutuklu sanık Ramazan Aydoğdu’nun TÜGVA çalışanı olmadığı, gönüllü olduğu belirtilirken, avukat Seçkin Koç, delillerin açık ve net olduğunu söyleyerek, "Şikayetimiz devam ediyor. Katılma talebimizin kabulüne ve sanıkların cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz" dedi.

"Polis raporlarını da taraflı görüyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Aydoğdu ise, "Vakıfta il ve ilçe atamalarından sorumluydum ve disiplin soruşturmaları yapmakla da görevliydim. Resmi mail hesabından disiplin soruşturmasına konu mailler var. Başkan Enes Eminoğlu’nun bana gönderdiği mailler var. Polis raporlarını da taraflı görüyorum. Orada çalıştığıma dair raporlar ve sayısız evrak var. Ben şizofrenim ve kendi başıma vakıf kurup yönettim, ya da karşı taraf cezalandırılmam yönünde çalışıyor. Orada üç tane ana soruşturma yaptım ben. Biri Adana’daydı. Başkan da buradaki avukat Seçkin Koç’tu. Hatta Adana başkanı görevden alındı diye Seçkin Koç bana kızdı" ifadelerini kullandı.

Dosyaya sunduğu belgelerle vakıfta aktif bir şekilde görev yaptığını ve gittiği birçok şehirde yol-kalma-yemek masraflarının tamamını vakfın karşıladığını belirten sanık Aydoğdu, "Bu, açıkça çalıştığımı gösterir. Yürüttüğüm soruşturmalar sonucunda bazı kişiler görevden alındı. Demek ki şizofren değilim. Bunlar bana zaten talimatla geliyor. Polis taraflı davranıp delil karartmıştır" şeklinde konuştu.

Firari sanık Cihan Yücel’in avukatı, dava konusu belgelerin doğru olup olmadığının TÜGVA’ya sorulmasını ve gazeteci olan müvekkili yönünden dosyanın ayrılmasını talep ederken, belgelerin gerçek olduğunun kabul edilmesi halinde müvekkilinin gazetecilik faaliyeti yaptığının kabul edilmesi gerektiğini de belirtti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Ramazan Aydoğdu’nun tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, dava konusu belgelere hangi tarihte erişim sağlandığı, nasıl manipüle edildiği, gönderildiği ve sanıklar arasında irtibat bulunup bulunmadığına yönelik tespit için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, TÜGVA’nın katılma talebinin kabulüne ve sanık Ramazan Aydoğdu’nun tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ramazan Aydoğdu’nun, TÜGVA’ya ait bilgisayarlardan elde ettiği vakıf dosyalarına rıza dışında ve hakkı olmaksızın erişim sağladığı, haksız şekilde elde edilen dosyaları manipüle ederek ve değiştirerek şüpheli Cihan Yücel isimli şahsa gönderdiği yer aldı. İddianamede bu nedenle, şüpheli Ramazan Aydoğdu hakkında zincirleme şekilde ‘bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçlarından toplam 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede diğer şüpheli Cihan Yücel hakkında ise zincirleme şekilde ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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