TÜGVA belgelerini değiştirerek sızdıran sanığa tahliye

TÜGVA’dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen belgelerin değiştirilerek sızdırılmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanık Ramazan Aydoğdu’nun tahliyesine hükmetti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) belgelerini hukuksuz şekilde ele geçirerek, değiştirip sızdırdığı iddiasıyla yargılanan sanıklar Cihan Yücel ile Ramazan Aydoğdu’nun davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 22.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Aydoğdu SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada müşteki Türkiye Gençlik Vakfı avukatı ile sanıkların avukatları da hazır bulundu. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ramazan Aydoğdu’nun üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tahliye edildi

Mahkeme, sanık Ramazan Aydoğdu’nun üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile tutuklulukta geçirdiği süre gerekçesiyle mütalaaya aykırı olarak tahliyesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, dava konusu belgelere hangi tarihte erişim sağlandığı, nasıl manipüle edildiği, gönderildiği ve sanıklar arasında irtibat bulunup bulunmadığına yönelik tespit için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ramazan Aydoğdu’nun, TÜGVA’ya ait bilgisayarlardan elde ettiği vakıf dosyalarına rıza dışında ve hakkı olmaksızın erişim sağladığı, haksız şekilde elde edilen dosyaları manipüle ederek ve değiştirerek şüpheli Cihan Yücel isimli şahsa gönderdiği yer aldı. İddianamede bu nedenle, şüpheli Ramazan Aydoğdu hakkında zincirleme şekilde ’bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme’, ’kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçlarından toplam 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede diğer şüpheli Cihan Yücel hakkında ise zincirleme şekilde ’kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.