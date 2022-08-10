banner528

banner549

banner547

Son Dakika
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Tuğla yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Elazığ’da tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada, sürücüsü hafif yaralandı.

Asayiş 10.08.2022, 12:36
Tuğla yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Elazığ’da tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada, sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çağlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABZ 633 plakalı tuğla yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans içerisinde tedavisi yapılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu