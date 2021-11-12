Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip, sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırak
Tuğla fabrikasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir tuğla fabrikasında ham madde alanında yaşanan göçük sonucu toprak altına kalan 1 işçi kurtarıldı.
Asayiş 12.11.2021, 18:25
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir tuğla fabrikasında ham madde alanında yaşanan göçük sonucu toprak altına kalan 1 işçi kurtarıldı.
Turgutlu’da Selvilitepe Mahallesi Eski İzmir Yolunda bir tuğla fabrikasında ham madde alanında çalışan Süleyman K. (59), toprak kayması sonrasında yaşanan göçükte toprak altında kaldı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri ekibi sevk edildi.
Göçük altında yaralanan Süleyman K., sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuyla ilgili olarak güvenlik güçleri inceleme başlattı.