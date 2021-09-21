banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya’da maske cinayeti
Almanya’da maske cinayeti
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Milyoner'de büyük değişiklik!
Milyoner'de büyük değişiklik!
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?

Tuğçe Tayfur’un nafaka davasında karar

Müzisyen Tuğçe Tayfur’a eski eşi Taner Şafak’ın açtığı nafakanın azaltılması davası karara bağlandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Şafak’ın çocuğu için ödediği aylık bin dolarlık tazminatın, 6 bin 500 TL olarak belirlenmesine hükmetti.

Asayiş 21.09.2021, 19:54
Tuğçe Tayfur’un nafaka davasında karar

Müzisyen Tuğçe Tayfur’a eski eşi Taner Şafak’ın açtığı nafakanın azaltılması davası karara bağlandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Şafak’ın çocuğu için ödediği aylık bin dolarlık tazminatın, 6 bin 500 TL olarak belirlenmesine hükmetti.

Sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı müzisyen Tuğçe Tayfur’a eski eşi müzisyen Taner Şafak’ın açtığı nafakasının azaltılması davası karara bağlandı. İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki duruşmada, Taner Şafak’ın avukatı Bahar Şevin Özkaya ile davalı Tuğçe Tayfur’un avukatı İsmail Demirci hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan Şafak’ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Tuğçe Tayfur’un avukatı ise davanın reddedilmesini talep etti.

Taner Şafak’ın açtığı davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, Şafak’ın çocuğu için ödediği aylık bin dolarlık iştirak nafakasının 6 bin 500 TL olarak belirlenmesine hükmetti. Mahkeme, Taner Şafak’ın iştirak nafakasına ek olarak ödemeye başlayacağı 500 doların kaldırılması talebini ise reddetti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0