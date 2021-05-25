Tuğba Anlak cinayetine ilişkin davada mütalaa açıklandı

Arnavutköy’de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Tuğba Anlak’ın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık Murat Uslu’nun müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Arnavutköy’de yeni taşınacağı evinde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşıyla aralarında çıkan tartışmada başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak’ın ölümüne ilişkin 1’i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Murat Uslu SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, tutuksuz sanık Mustafa Ünver duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Davaya ilişkin cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, maktül Tuğba Anlak ile sanık Murat Uslu arasında bir süredir gönül ilişkisi olduğunu belirtilerek “Maktül ve maktülün kızının evde birlikte bulundukları, sanık ile maktülün evin elektrik işleri için evden ayrıldıkları ve tartıştıkları, eve geldiklerinde ise maktülün sanıkların evden gitmesini söylediği” anlatıldı.

Sanıkların evden ayrılıp araca bindiklerinin açıklandığı mütalaada “Araçtan inen sanık Murat’ın kaputtan silah alarak maktulün bulunduğu eve pencereden girdiği, sanık Mustafa’nın da Murat’ın peşinden gittiği ve maktülün, çocuğu gezdirmesi amacıyla sanık Mustafa’ya verdiği” belirtildi.

Mütalaada çocuk ile sanık Mustafa’nın dışarı çıkmasının ardından sanık Murat’ın 1 el ateş ettiği ifade edilerek “Öldürücü nitelikteki bu yaralanma sonucu maktulün hayatını kaybettiği” aktarıldı. Mütalaada sanıkların olay yerinden birlikte kaçtığı ve Mustafa Ünver’in silahı ormanlık alana sakladığı da aktarıldı.

Sanık Murat Uslu’nun maktulün kendisine “Adam değilsin” gibi sözler söylediği ve silahın yanlışlıkla ateş aldığı yönünde beyanları da mütalaada aktarılarak “Maktulün sanık Murat’a yönelik haksız tahrike neden olacak sözler söylediği hususunda sanık Murat’ın soyut beyanı dışında bir delil bulunmadığı” belirtildi.

Olayda kullanılan silahın sanıklardan Pelin Altun’un evinde muhafaza edildiği de mütalaada açıklandı.

Murat Uslu’nun ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilirken, sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun’un ise aynı suçtan beraat etmeleri istendi.

Söz verilen sanık Murat Uslu herhangi bir eylemde bulunmadığını söyleyerek “Maktulün koluma vurması sebebiyle silah ateş aldı” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Murat Uslu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanları için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hande Gündoğdu, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiği söyleyerek savcının ‘kasten öldürme’ suçundan ceza talebinde bulunduğunu söyledi. Maktülün ablası Leyla Arslan ise cinayetin maktülün çocuğunun gözleri önünde olduğunu söyleyerek adalete sığındığını ifade etti.