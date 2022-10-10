Tüfekle oynayan çocuk arkadaşını vurdu

Konya’nın Ereğli ilçesinde av tüfeği ile oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu 1 arkadaşının ölümüne bir arkadaşının da yaralanmasına sebep oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zengen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.A. (15) evlerinin müştemilatında arkadaşları ile beraber oldukları sırada av tüfeği ile oynamaya başladı. M.F.A.’nın kazara tetiğe basması sonucu ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Cumali Pekdemir ve M.K.’ye isabet etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Cumali Pekdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan M.K. de hastaneye kaldırıldı. M.F.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.