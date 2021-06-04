Tüfekle fotoğraf çektirirken kazara kendini vurdu

Samsun’da 17 yaşındaki genç arkadaşının evinde tüfekle fotoğraf çektirmek isterken tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendini ayak parmağından yaraladı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.L.S. arkadaşının evinde tüfekle fotoğraf çektirmek isterken elindeki tüfek kazara ateş aldı. Kendini ayak parmağından vurarak yaralayan B.L.S., hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan B.L.S. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.