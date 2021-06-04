banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Reuters: Doğalgaz haberi TL'yi kurtarmaz
Reuters: Doğalgaz haberi TL'yi kurtarmaz
Nisan ayında kapanan şirketlerin yüzde 46'sı İstanbul'da
Nisan ayında kapanan şirketlerin yüzde 46'sı İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçılara destek açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçılara destek açıklaması!
Ali Babacan İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden aldı!
Ali Babacan İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden aldı!

Tüfekle fotoğraf çektirirken kazara kendini vurdu

Samsun’da 17 yaşındaki genç arkadaşının evinde tüfekle fotoğraf çektirmek isterken tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendini ayak parmağından yaraladı.

Asayiş 04.06.2021, 18:53
Tüfekle fotoğraf çektirirken kazara kendini vurdu

Samsun’da 17 yaşındaki genç arkadaşının evinde tüfekle fotoğraf çektirmek isterken tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendini ayak parmağından yaraladı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.L.S. arkadaşının evinde tüfekle fotoğraf çektirmek isterken elindeki tüfek kazara ateş aldı. Kendini ayak parmağından vurarak yaralayan B.L.S., hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan B.L.S. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
19°
açık