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Tüfeğini temizlerken eşini vurdu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde av tüfeğini temizleyen adam, silahın ateş almasıyla eşinin ölümüne sebep oldu.

Asayiş 08.07.2021, 13:31
Tüfeğini temizlerken eşini vurdu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde av tüfeğini temizleyen adam, silahın ateş almasıyla eşinin ölümüne sebep oldu.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Çevik köyünde meydana geldi. İddiaya göre, İ.D., kendisine ait av tüfeği temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu kurşunların isabet ettiği eşi Hediye Duman’ı (38) ağır yaraladı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hediye Duman, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından jandarma geniş çaplı inceleme başlattı. Hediye Duman’ın cansız bedeni Taşköprü Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemenin ardından Duman’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara adli tıp kurumuna gönderildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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