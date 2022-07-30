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Tüfeğini temizlemek isterken kendini vurdu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir vatandaş temizlemek için eline aldığı tüfeğin kazara ateş alması neticesinde kolundan vurularak yaralandı.

Asayiş 30.07.2022, 20:54
Tüfeğini temizlemek isterken kendini vurdu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir vatandaş temizlemek için eline aldığı tüfeğin kazara ateş alması neticesinde kolundan vurularak yaralandı.

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Aşağıkayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki M.Y., arı kovanlarının bulunduğu alana giderek, ayıları korkutmak için bulundurduğu tüfeğini temizlemek istedi. M.Y.’nin temizlemek için eline aldığı tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşunun koluna isabet etmesi neticesinde M.Y. yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Y., Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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