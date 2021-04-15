Tufanbeyli’de uyuşturucuya geçit yok

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı’nın verdiği bilgiye göre, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, 10 Nisan 2021 tarihinde 150 gram sentetik cannabinoid (bonzai) uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticaretinde bulunan şahsın yakalandı.

3 Nisan 2021 tarihinde ise 7 gram sentetik cannabinoid (Bonzai) uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinde bulunan şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde de 14 Nisan 2021 tarihinde 56 gram narkotik madde ele geçirildi.

Tufanbeyli ilçesinde 2 haftalık süre içerisinde yapılan baskınlarda uyuşturucu ticareti yapanlar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaymakam Abdullah Sarı, “Narkotik suçlarla etkin ve kararlı mücadelemiz devam etmekte olup, zehir tacirleri ilçemizin hangi sokağında, hangi ücra köşesinde bulunursa bulunsunlar son uyuşturucu taciri yakalanana kadar taviz vermeksizin kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.