TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın duruşması karar için 13.30’a ertelendi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın duruşması, kararın açıklanması için 13.30’a ertelendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Fincancı, hedefin Türk Tabipleri Birliği olduğunu, meslektaşlarının böyle bir hedef alınmayı şaşkınlıkla izlediğini ve mahkeme nasıl kararlar verirse versin şaşırmaya devam edeceklerini söyledi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından son sözü sorulan sanık Fincancı, bu davanın hukuki bir dava olmadığını ve siyasi bir dava olduğunu söyledi.

Karar açıklanacak

Mahkeme heyeti, davada kararın açıklanması için duruşmayı saat 13.30’a erteledi.

Olayın geçmişi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve Fincancı, İstanbul’daki evinde gözaltına alındıktan sonra 27 Ekim 2022’de Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede ise şüpheli Fincancı’nın TSK’nın meşru müdafaa çerçevesindeki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle terör örgütü propagandası yaptığı belirtilerek, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucu hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, şüpheli Fincancı’nın ikamet yerinin İstanbul olması da dikkate alınarak dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaya yetkili olduğuna karar verilmişti. Yetkisizlik kararı verilen şüphelinin dosyası ise İstanbul Adalet Sarayı’na ulaşarak İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.