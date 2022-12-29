TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında sıcak gelişme

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma çereçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanık avukatları, mahkeme heyetinin tarafsız olmadığı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Duruşmaya talebin değerlendirilmesi için 20 dakikalık ara verildi.

Olayın geçmişi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve Fincancı, İstanbul’daki evinde gözaltına alındıktan sonra 27 Ekim’de Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede ise şüpheli Fincancı’nın, TSK’nın meşru müdafaa çerçevesindeki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle terör örgütü propagandası yaptığı belirtilerek ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucu hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, şüpheli Fincancı’nın ikamet yerinin İstanbul olması da dikkate alınarak dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaya yetkili olduğuna karar verilmişti.Yetkisizlik kararı verilen şüphelinin dosyası ise İstanbul Adalet Sarayı’na ulaşarak İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.