TTB Başkanı Fincancı, sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul’da gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı sağlık kontrolünden geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullanıldığını iddia ederek, terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen TTB Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Kadıköy’deki evinde gözaltına alınan Fincancı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Fincancı ardından emniyete götürüldü.