TSK’nın "yardım koridoru"nda 5 bin 294 sorti destek uçuşu yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), deprem bölgesinde oluşturduğu “yardım koridoru” çerçevesinde aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 139 hava aracı ile 5 bin 294 sorti gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 65 uçakla bin 404 sorti, 69 helikopterle ise 3 bin 795 sorti olmak üzere 139 hava aracı ile toplam 5 bin 294 sorti gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan, deprem bölgelerinde çalışmaların koordinasyonu için 24 adet geminin de görev yaptığı öğrenildi.