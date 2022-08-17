banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu
Savaşan İHA Yarışması nefes kesti
Savaşan İHA Yarışması nefes kesti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na pankart şoku
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na pankart şoku

TSK’nın terör hedeflerini vurduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

PKK-YPG terör örgütünün Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki hudut karakoluna düzenlediği saldırı sonrası TSK’nın terör hedeflerini vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 17.08.2022, 20:50
TSK’nın terör hedeflerini vurduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

PKK-YPG terör örgütünün Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki hudut karakoluna düzenlediği saldırı sonrası TSK’nın terör hedeflerini vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin Suriye sınırında yer alan Çiçekalan Hudut Karakoluna dün sabah saatlerinde düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör hedeflerini imha ettiği görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde hedeflerin bir bir imha edildiği görüldü.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakoluna PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırında Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu (29) ve Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir (22) şehit düşerken 3 asker ise yaralanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hain saldırıya ateş destek vasıtalarıyla anında karşılık vermesi sonucu 13 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Yorumlar (0)
28°
açık