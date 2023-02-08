TSK’nin Sahra Hastanesinin Kahramanmaraş’a kurulum çalışmaları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremden etkilenen yaralı vatandaşların ilk müdahalelerinin gerçekleştirilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait Sahra Hastanesinin kurulum çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Afet bölgesinde yaralı vatandaşların ilk müdahaleyi yapma kabiliyeti ve ameliyat yapabilme imkanı sunan TSK’ye ait Sahra Hastanesinin Kahramanmaraş’ta kurulum çalışmaları devam ediyor. MSB,. sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sahra Hastanelerinin kurulumuna ait görüntüler yer aldı.