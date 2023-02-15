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MSB: “Çocuklarımıza oyuncak, çikolata ve şeker dağıtmaya, yardım malzemelerini ailelerimize dağıtmaya devam ediyoruz”
TSK’nın sahra hastaneleri vatandaşların tedavisini aralıksız sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kahramanmaraş’ta kurulan seyyar sahra hastanesinde, depremden etkilenen vatandaşların tedavisinin aralıksız sürdüğünü bildirdi.
Asayiş 15.02.2023, 16:25
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kahramanmaraş’ta kurulan seyyar sahra hastanesinde, depremden etkilenen vatandaşların tedavisinin aralıksız sürdüğünü bildirdi.
MSB tarafından yapılan paylaşımda, deprem bölgesinde şimdiye kadar 788 hastaya hizmet verilerek, seyyar sahra hastanesinde 12 vatandaş için de ameliyat gerçekleştirildiği açıklandı.