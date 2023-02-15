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TSK’nın deprem bölgesindeki yardım faaliyetleri sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım paketleri dağıtıldı" dedi.
Asayiş 15.02.2023, 22:49
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım paketleri dağıtıldı" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı deprem bölgelerine devam eden yardımlarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Hatay’da da vatandaşlarımıza gıda ve hijyen malzemelerini de içeren yardım paketleri dağıtıldı" ifadelerini kullandı.