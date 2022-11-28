TSK terörlerin inlerini vurmaya devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) teröristlerin inlerini fırtına obüsleriyle vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin fırtına obüsleriyle teröristlerin inlerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda “Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan Kahraman Türk Topçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor. Fırtına obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor” ifadelerini kullandı.