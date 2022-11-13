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TSK tarafından Irak’ın kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara/sığınak imha edildi.
TSK tarafından Irak’ın kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara/sığınak imha edildi.
Asayiş 13.11.2022, 10:01
TSK tarafından Irak’ın kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara/sığınak imha edildi.