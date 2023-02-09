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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alındı.
TSK İnsani Yardım Tugayı Hatay’da 2 kişiyi daha kurtardı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı, Hatay’da Özlem ve Gizem isimli 2 vatandaşı kurtardı.
Asayiş 09.02.2023, 18:53
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı, Hatay’da Özlem ve Gizem isimli 2 vatandaşı kurtardı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TSK İnsani Yardım Tugayımız, Hatay’da Özlem ve Gizem isimli vatandaşlarımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Dayanışma Vakti” ifadelerini kullandı.