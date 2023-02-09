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TSK İnsani Yardım Tugayı Hatay’da 2 kişiyi daha kurtardı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı, Hatay’da Özlem ve Gizem isimli 2 vatandaşı kurtardı.

Asayiş 09.02.2023, 18:53
TSK İnsani Yardım Tugayı Hatay’da 2 kişiyi daha kurtardı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı, Hatay’da Özlem ve Gizem isimli 2 vatandaşı kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TSK İnsani Yardım Tugayımız, Hatay’da Özlem ve Gizem isimli vatandaşlarımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Dayanışma Vakti” ifadelerini kullandı.

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