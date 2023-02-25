TSK deprem bölgesinde NATO ile çalışmalara devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) deprem bölgesinde NATO görevlileri ile çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “İskenderun’da NATO’nun destekleriyle kurulacak konteyner kent için, NATO görevlileri ile çalışmalara devam ediyoruz” denildi.