TSK arama-kurtarma ekipleri, enkaz alanında vatandaşların bulunması için yoğun çaba sarf ediyor

Malatya’da depremin beşinci gününde çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Arama Kurtarma Taburu’nun da desteğiyle, enkaz altında kalan vatandaşlardan ses alabilmek için sismik dinleme cihazları ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 ve merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremlerin beşinci gününde, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 5 katlı Hayat Sitesi’nde enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin beşinci gününde de enkaz altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Arama Kurtarma ekiplerinin desteği başta olmak üzere; AFAD ve Jandarma ekiplerinin hassas burunlu köpekleriyle enkaz altında bulunan vatandaşların sağ kurtarılması için sismik dinleme cihazı ve görüntüleme cihazlarıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.