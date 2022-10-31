Trump Organization’ın Finans Direktörü Weisselberg’in yargılanmasına başlandı

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu Trump Organization şirketinin Finans Direktörü (CFO) Allen Weisselberg’in vergi kaçırma suçundan ABD’nin New York kentinde yargılanmasına başlandı. Trump Payroll Corporation’ın avukatı Michael Van Der Veen, duruşmada Weisselberg’i "açgözlülükle" suçladı.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu Trump Organization şirketinin Finans Direktörü (CFO) Allen Weisselberg’in geçtiğimiz ağustos ayında vergi kaçırdığına dair suçlamaları kabul etmesinin ardından ABD’nin New York kentinde yargılanmasına başlandı. Savcılar ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Weisselberg, beş ay hapis cezasına çarptırılmasına yönelik savunma anlaşmasının bir parçası olarak duruşmada savcılık tanığı olarak ifade verecek.

"Weisselberg bunu Weisselberg için yaptı"

Eski Başkan Trump’ın suçlanmadığı davada hazır bulunan Trump Corporation ve Trump Payroll Corporation’ın avukatları suçsuz olduklarını iddia ederek, Weisselberg’in şirkete değil kendisine fayda sağlamak için vergi kaçırdığını öne sürdü. Trump Payroll Corporation’ın avukatı Michael Van Der Veen duruşmada yaptığı açılış konuşmasında, "Weisselberg bunu Weisselberg için yaptı" ifadelerini kullanarak, “Açgözlülük, onun vergi kaçırmasına, yaptığı işleri işvereninden gizlemesine ve yaklaşık 50 yılda inşa edilen güvene ihanet etmesine neden oldu” dedi.

New York’ta bulunan Manhattan Bölge Savcılığı, geçtiğimiz yıl Trump Organization’ı aralarında Weisselberg’ün de bulunduğu yöneticilere ev ve araba kiralamalarında vergi makamlarına bildirmeden ödeme yapmakla ve çalışan ikramiyelerini yanlış beyan ile tazminat olarak bildirmekle suçlamıştı.

"Burada herkes kazanıyor"

Manhattan Bölge Savcısı Susan Hoffinger ise, Weisselberg’in vergi kaçırma planından en çok yararlanan kişi olduğunu belirterek, vergi makamlarını dolandırmaya yönelik uzun vadeli planın, şirket yöneticilerine vergi makamlarına bildirmeden daha fazla tazminat ödemenin bir yolu olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Söz konusu planın en az 2005 ile 2021 arasında gerçekleştiğini aktaran Hoffinger, planın şirketteki muhasebe departmanının en üst seviyelerinde yürütüldüğünü, yönlendirildiğini ve yetkilendirildiğini açıkladı. "Burada herkes kazanıyor" ifadelerini kullanan Hoffinger, "Tabii ki vergi makamları dışında herkes. Bunu bu şekilde yapmanın sorunu, yasal olmamasıdır" dedi.

Bir aydan fazla sürmesi beklenen davada, Trump Organization’ın suçlu bulunması halinde 1,6 milyon dolara kadar para cezası alması bekleniyor.

Finans direktörü 15 suçlamayı kabul etmişti

Weisselberg, geçtiğimiz ağustos ayında komplo, cezai vergi dolandırıcılığı, hırsızlık ve iş kayıtlarında değişiklik yapma da dahil olmak üzere 15 suç ile karşı karşıya kalmıştı. Lüks arabalar için ödemeler, Manhattan’daki bir daire için kira ve torunları için özel okul eğitimi de dahil olmak üzere şirketten aldığı yan haklar üzerindeki vergileri kaçırmakla suçlanan Weisselberg, görülen davada karşılaştığı 15 suçlamanın hepsini kabul etmişti.