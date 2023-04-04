Trump hakim karşısında: Hakkındaki 34 suçlamayı reddetti

ABD’ni eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.Trump, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetti.

ABD’ni eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında yargılanmaya başladı. Trump, geceyi geçirdiği Trump Tower’dan ilk olarak Manhattan Ceza Mahkemesi ile aynı binada bulunan Manhattan Bölge Savcılığı’na geldi.

Trump, mahkeme öncesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aşağı Manhattan’a, Adliye binasına gidiyoruz. Çok sürreal görünüyor. Vay, beni tutuklayacaklar. Bunun Amerika’da olduğuna inanamıyorum” dedi.

Manhattan Bölge Savcılığı’nda polis tarafından yasal prosedür gereği gözaltına alınan Trump, parmak izlerinin alınmasının ardından mahkeme salonuna götürüldü. Trump, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetti.

Polis, mahkemenin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapattı. Trump karşıtları ve destekçileri arasında mahkeme bölgesinde sık sık sözlü ve fiziksel tartışma çıktı.