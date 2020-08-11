Trump, basın toplantısını yarıda kesti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Gizli Servis üyeleri tarafından apar topar salondan çıkartıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında beklenmedik bir durum yaşandı. Trump’ın basın toplantısı, başladıktan kısa bir süre sonra güvenlik ekibi tarafından bölündü. Trump’a sessizce bilgi veren güvenlik ekibi, Trump ile toplantının yapıldığı salondan ayrıldı. Yaklaşık 8 dakika sonra toplantı salonuna dönen Trump, neden ayrılmak zorunda kaldığını basın mensuplarına açıkladı. Bir saldırı durumunun olduğunu ifade eden Trump, “Beyaz Saray’ın dışında bir olay yaşandı. Her şey kontrol altında görülüyor. Hastaneye kaldırılanlar var” dedi.

Şüphelinin vurulduğunu kaydeden Trump, güvenlik görevlisi tarafından Oval Ofis’e götürüldüğünü söyledi.