Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yolcu treninin çarptığı bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bereketli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke-Denizli seferini yapan yolcu treni, demiryolunun karşısına geçmek isteyen 46 yaşındaki Ali Hoş’a çarptı. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ali Hoş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ali Hoş’un cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trenin makinisti ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.