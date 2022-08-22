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Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Edirne’de gece saatlerinde raylarda bulunan kişiye trenin çapması sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 22.08.2022, 16:58
Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Edirne’de gece saatlerinde raylarda bulunan kişiye trenin çapması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde raylarında bulunan Süleyman Çetin’e Halkalı-Kapıkule seferini gerçekleştiren tren çarptı. Kapıkule Sınır Kapısı’na seyir halindeki trenin makinistleri raylarda Çetin’in hareketsiz olduğunu fark etmesinin ardından fren yaparak treni durdurmak istedi.

Karanlık olduğundan dolayı yakın mesafede fark edilen Çetin’e çarpmamak için makinistler fren yapsa da tren durmadı. Makinistlerin tüm çabasına rağmen tren Çetin’e çarptıktan sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Süleyman Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Meydana gelen kaza sonrası gözaltına alınan makinistler D.Y. ve K.B. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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