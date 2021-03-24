banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ömer Çelik'ten kabine revizyonu sorusuna net yanıt
Ömer Çelik'ten kabine revizyonu sorusuna net yanıt
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!

Trenin biçtiği araçta burnu bile kanamadı

Malatya’da kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçide giren aracı tren biçti. Kazayı yara almadan atlatan sürücü şok yaşarken, araç hurdaya döndü.

Asayiş 24.03.2021, 21:50
2
Trenin biçtiği araçta burnu bile kanamadı

Malatya’da kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçide giren aracı tren biçti. Kazayı yara almadan atlatan sürücü şok yaşarken, araç hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana gelen kazada, N.K.’nın kullandığı araç kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçide girdi. Bu esnada hızla gelen tren otomobili adeta biçti. kazada yara almayan araç sürücüsü kısa süreli şok yaşarken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu