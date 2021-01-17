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Tren raylarında parçalanmış ceset bulundu
Kayseri’de tren raylarında parçalanmış erkek cesedi bulundu.
Asayiş 17.01.2021, 11:47
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Kayseri’de tren raylarında parçalanmış erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi yakınlarında tren raylarında sabah saatlerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin ayakları, bel ve kafa bölgesinin parçalandığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda parçalanan cesedin Osman U.’ya ait olduğu tespit edildi. Cesedi parçalanan Osman U.’nun üzerinden tren geçmiş olabileceği tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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