banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aç karnına su içerseniz ne olur?
Aç karnına su içerseniz ne olur?
Kim Milyoner Olmak İster'in en garip yarışmacısı!
Kim Milyoner Olmak İster'in en garip yarışmacısı!
12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı
12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı
Bozkurt'ta selin geliş anı cep telefonuna yansıdı
Bozkurt'ta selin geliş anı cep telefonuna yansıdı

Tren kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadın toprağa verildi

Tekirdağ’daki tren kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Suzan Aksoy, memleketi Tokat’ın Almus ilçesinde toprağa verildi.

Asayiş 05.09.2021, 15:28
Tren kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadın toprağa verildi

Tekirdağ’daki tren kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Suzan Aksoy, memleketi Tokat’ın Almus ilçesinde toprağa verildi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaydeden 6 kişiden Suzan Aksoy’un (43) cenazesi memleketi Tokat’a getirildi. Almus ilçesine bağlı Arısu köyünde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Aksoy’un cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi. Aksoy’nun eşi Halil Aksoy’un da tren kazasında ağır yaralandığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Halil Aksoy’un dayısının oğlu Rıza Aksoy, uzun yıllardır gurbette olan çiftin aynı tekstil fabrikasında çalıştığını belirterek, “Aynı kazada kocası da vardı. Eşinin durumu ağır, şu anda yoğun bakımda. Rabbim çocuklarına bağışlasın” dedi.

Kapıkule-Halkalı seferini yapan 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten Velimeşe Mahallesi’ne giriş yapan işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpmıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0