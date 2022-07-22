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Tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Asayiş 22.07.2022, 18:40
Tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden Mersin istikametine giden yük treni, asfalt firmasının taşeronluğunu yapan 34 TY 6352 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan Ö.U. (34) ile Mehmet İspir (40) yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet İspir hayatını kaybederken, Ö. U.’nun hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

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