Tren kazası bölgesinde enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları başladı

Adana’nın Pozantı ilçesinde yaşanan tren kazasından sonra bölgede, iş makineleri yardımı ile enkaz kaldırma ve raylarda onarım çalışmalarına başlandı.

Adana’nın Pozantı ilçesi Hastaneler Kavşağı mevkiinde sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, Ankara istikametine giden yük treninin arıza yapması sonucu trenin Pozantı istasyonuna kadar lokomotifle iteklendiği sırada lokomotif yoldan çıktı, iki makinist hafif şekilde yaralandı.

Kazadan sonra TCDD Bölge Müdürü 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, bölgede inceleme yaptı.

Kaza sebebiyle geçici olarak durdurulan Ankara-Adana tren seferlerinin yeniden faaliyeti alınması için bölgede iş makineleri ve vinçler yardımı enkaz kaldırma işlemi ile raylarda ve hatlarda onarım çalışmaları başladı.