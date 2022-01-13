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Tren ile uyuşturucu sevkiyatına jandarma engeli
Malatya’da jandarma tarafından yapılan operasyonda, trendeki bir yolcuya ait 10 kilogram esrar ele geçirildi.
Asayiş 13.01.2022, 12:30
Malatya’da jandarma tarafından yapılan operasyonda, trendeki bir yolcuya ait 10 kilogram esrar ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Siirt-Ankara seferini yapan Kurtalan Ekspres yolcu treninde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alındı. Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki istasyonda durdurulan trende jandarma tarafından yapılan atamada 5 adet paketlenmiş şekilde toplam 10 kilogram kubar esrar maddesi ele geçinildi.
Olay ile ilgili 1 şahısın yakalandığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.