TransAnatolia Rally Raid yarışlarının Sakarya ayağında kaza
TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK, DÜNYANIN İSE EN BÜYÜK VE ZORLU YARIŞLARINDAN BİRİ OLAN TRANSANATOLİA RALLY RAİD YARIŞLARININ SAKARYA AYAĞINDA İTALYAN SPORCU, YOLA İZİNSİZ GİREN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI.
Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid yarışlarının Sakarya ayağında İtalyan sporcu, yola izinsiz giren otomobille çarpıştı. Kaza anı ise kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid, 15 Ağustos’da İstanbul’dan start aldı. Yaklaşık 120 yarışçının katıldığı rallinin Sakarya ayağında dünyanın en iyi ve hızlı pilotları Sapanca Soğucak, Belengerme Yaylası, Taraklı Karagöl Yaylası, Akyazı Acelle, Davlunmaz, Oda Yeri, Pürenli Yaylası, Turnalı Yaylası, Keremali Yaylası, Sülüklü Göl ve Hendek yaylalarında kıyasıya yarıştı. Nefes kesen mücadelelere sahne olan rallinin Akyazı kesiminde bulunan Acelle Yaylası Sultanpazarı yolu üzerindeki yarış güzergahında İtalyan motokros yarışçısı Francesca Gasperi, viraja girdiği sırada tüm önlemlere rağmen yola iziniz giren Toyota marka otomobille çarpıştı.
Meydana gelen kazada bir vatandaş kamerasıyla o korku dolu anları saniye saniye kayıt altına aldı. Gasperi kazayı yara almadan atlatırken motosiklette ve otomobilde hasar meydana geldi. Kazaya ilk olarak jandarma ekipleri müdahale ederken İtalyan sporcu, motosiklette yaşanan arıza nedeniyle yarışa ara vermek zorunda kaldı. Kameralara yansıyan kaza anında ise İtalyan motokros yarışçısı viraja girdiği esnada yola izinsiz giren Toyota marka otomobil ile çarpışması ve yarışçının otomobilin üzerine düşmesi yer alıyor.
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