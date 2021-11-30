Tramvayın altında can pazarı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tramvayın altında kalarak sıkışan genç, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde tramvay güzergahında meydana gelen olayda, iddiaya göre kendisine korna çalan A.S. yönetimindeki 3817-B sayılı tramvayı fark etmeyerek karşıya geçmeye çalışan H.A. (18), tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri tramvayın altında kalarak sıkışarak H.A.’yı çıkardı. Ambulans tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırılan H.A. tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, kazaya karışan tramvay da seferine devam etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.