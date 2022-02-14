Tramvayda ‘Gücün yaşlı adama mı yetiyor’ diyerek vurdu

Fatih’te tramvay durağında yaşlı adamla tartışan kişiyi ‘Gücün yaşlı adama mı yetiyor’ diyerek tabancayla vuran şahıs tutuklandı. Kavga anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Fatih’te Beyazıt tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, Güner A. (48) ile İsmail T. (44) tramvayda tartıştı. İkilinin tartıştığını gören Süleyman K. (31), ‘Gücün yaşlı adama mı yetiyor’ diyerek İsmail T.’ye müdahale etti. Süleyman K. ile İsmail T.’nin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Süleyman K., Beyazıt tramvay durağına geldikleri sırada yanındaki tabanca ile İsmail T.’ye ateş etti. Bacağından yaralanan İsmail T. yere düşerken, Süleyman K. kaçmaya başladı. Silah sesinin duyup durağa gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalarken, yaralanan İsmail T. ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kumkapı Polis Merkezi’ne götürülen Süleyman K., işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Süleyman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ikilinin kavga ederek tramvaydan indiği ve sonrasında Süleyman K.’nın ateş etmesi ile İsmail T.’nin yere düştüğü görülüyor.