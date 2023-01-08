Tramvay yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Kavaklar Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. idaresindeki 34 BA 5994 plakalı Toyota marka otomobil, yabancı uyruklu M.K.S. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.