Tramvay teli koptu, vatandaşlar aldırış etmeden yoluna devam etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay teli kopması neticesinde seferler durdu. Telin kopmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, geçiş yapmaya devam edince polis ekipleri yolu güvenlik şeridiyle kapattı.

İzmit Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Fevziye Tramvay Durağı yakınlarında bilinmeyen bir sebeple tramvayın halatı koptu. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevre güvenliği alınırken, tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Polis ve zabıta ekipleri tehlikeyi umursamayan vatandaşları bölgeden uzak tutmak için emniyet şeridi çekti.

Tamiratın yapılmasıyla seferler başlatıldı.