Tramvay istasyonunda ölümün teğet geçtiği anlar kamerada

Samsun’da kontrolden çıkan bir otomobil tramvay istasyonuna daldı. O sırada istasyonda bekleyen yolcuların kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Atakum ilçesi Pelitköy Tramvay İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AFV 738 plakalı otomobili kullanan kişi, yokuş aşağı inerken direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu tramvay istasyonuna daldı. Bu sırada durakta bekleyen 5 öğrenciyi ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadını teğet geçen otomobil istasyona çarparak durdu. Facianın eşiğinde dönüldüğü kazada yaralanan olmazken arabada ve istasyonda maddi hasar oluştu. İstasyona giren aracı vatandaşlar elbirliği ile raylı sistem dışına iterken tramvay seferleri ise bir süre aksadı. Otomobilin kaldırılmasıyla birlikte raylı sistem tekrar ulaşıma açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.