Tramvay güvenlik görevlisinin ölümüne neden olan sürücü için 6 yıl kadar hapis talebi

İzmir’de görevli olduğu tramvay durağından ihtiyaç için yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı’ya otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Bahadır Sıgalı hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

20 Eylül’de İzmir’in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana gelen kazada, Bahadır Sıgalı (34) yönetimindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil, tuvalete gitmek amacıyla yolun karşısına geçmek isteyen, tramvay istasyonu güvenlik görevlisi evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı’ya (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Onaylı, kanlar içerisinde yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hülya Onaylı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sıgal, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İz Enerji şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Onaylı’nın, Köprü tramvay durağında görevli olduğu, durağın yakınındaki yaya ışıklarına gelip kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına doğru koşarak geçmeye çalıştığı belirtildi. Bu sırada Bahadır Sıgalı idaresindeki 35 AOA 048 plakalı aracın Onaylı’ya çarptığı, Onaylı’nın çarpmanın etkisiyle havalanarak 40 metre kadar uzaktaki diğer şeridin orta kısmına düştüğü ve yolun bitimindeki şeride savrulduğu iddianamede yer aldı. Kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna göre Sıgalı’nın kazada yüksek hızla ve tedbirsiz şekilde yaya geçidine yaklaştığının tespit edildiği de iddianamede yer aldı.

Sıgalı’nın trafik ihlali, Onaylı’nın da kırmızı ışık ihlali yaptığı için kazanın oluşumunda etken olduklarına vurgu yapılan iddianamede, kazanın oluşumunda kurum, kuruluş ve 3. kişilerin hata ve ihmallerinin görülmediği de ifade edildi. İz Enerji yetkilileri hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtilirken, alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında savcı, otomobil sürücüsü Bahadır Sıgalı’nın ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis talebiyle cezalandırılmasını istedi.